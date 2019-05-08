Malta bayraklı "Horizon", büyük çoğunluğu İspanyollardan oluşan 1400 yolcusu ve 500 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na geldi.

Yolcular, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, kale içi ve yat limanını gezdi. Turistlerden bazıları kafelerde oturdu, alışveriş yaptı.

Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne de düzenlenen turlara katılan yolcular, İçmeler, Orhaniye, Turgut, Bayır v e Gökçe mahallelerinde turistik yerleri gezdi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, İspanyol ağırlıklı turistlerin ikinci kez ilçeye geldiğini söyledi.

Marmaris'e bu yıl 35-40 civarında kruvaziyerin geleceğini belirten Bayazıt, "Horizon adlı kruvaziyer ilçemize 17 kez daha liman ziyareti gerçekleştirecek."dedi.

Kaynak: AA