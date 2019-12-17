Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 89 yaşındaki Rahmi Koç'un 14 Aralık'ta düştüğü, sol kalça kırığı tanısı ile hastaneye yatırıldığı ifade edildi.

Başarılı bir operasyon geçiren Koç'un, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protezi değiştirildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber