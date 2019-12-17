Ekonomi
Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı17 Aralık 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:36
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, düşme sonucu kalçasını kırdı. Koç'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 89 yaşındaki Rahmi Koç'un 14 Aralık'ta düştüğü, sol kalça kırığı tanısı ile hastaneye yatırıldığı ifade edildi.
Başarılı bir operasyon geçiren Koç'un, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protezi değiştirildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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