Yastıkaltı altının güvenceye alınması ve finansal sisteme kazandırılması için harekete geçildi.

Sistem nasıl işleyecek?

Vatandaşın yastıkaltı altınları, önce kuyumcuya götürülecek. Burada işlendikten sonra 7 gün içerisinde vatandaşın hesabının olduğu bankaya teslim edilecek.

Altın Rafinerisi Yöneticisi Erdoğan Aşık, "Şirketimizin adına ekonomi milli seferberlik başlatıyoruz ve bu konuda da Türkiye'de mevcut olan bütün rafinelerin de aynı düşüncede olarak bu konuya eğilmelerini istiyoruz" dedi.

Hedef her yıl 200 ton altını sisteme katmak

Türkiye'de 5 bin ton yastıkaltı altın olduğu tahmin ediliyor. Hedef, her yıl bunun 200 tonunu rafinerilerden geçirerek standart değere ulaştırmak ve sisteme katmak.

İlk hedefin bin ton altını çıkartmak olduğunu söyleyen Aşık, "Ama tabi ki ona da biraz realist olarak bakmak gerekiyor. Mümkün olan sistemleri daha harekete geçirdikten sonra da bütün rafinelerde el birliğiyle bence hükümetimizin yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın garantisi var

Altın alışverişinde güven önemli. Teslimde ve geri çekme işleminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi var.

Bankalarla anlaşma sağlandığını ifade eden Aşık, şunları söyledi:

"4 bankayla anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde sözleşmeler de imzalanacak. 50 kuyumcu ile de görüşüldü, onay alındı"

"Altına dair bütün veriye ulaşılabilecek"

Rafineride standart hale getirilen altın için güvenlik tedbirlerinin de alındığını vurgulayan Aşık, "Külçelerin arkasında karekodla özel bir aplicationimiz var. O karekodu okuttuğunuz zaman bu altının nerede ve nasıl üretildiğini, hangi madenden altının geldiğine dair bütün bilgiyi orada bulabilecek" sözlerini kullandı.

Muhabir: Abdulvahap Kartal

Kamera: Ahmet Bağış