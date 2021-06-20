Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den Babalar Günü için özel gün zarfı
PTT iş yerlerinden 5,5 lira bedelle alınabilen özel gün zarfı, www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından da edinilebiliyor.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.
Bu kapsamda özel gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.
Etiketler: PTT
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