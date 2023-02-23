Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara eklenen geçici maddeyle "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde kullanılacak prefabrik yapı ve konteyner evlerin teslimlerinde montaj ve kurulum dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verildi.

Prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV yıl yüzde 1'e indirilmişti

Cumhurbaşkanlığının 14 Şubat'ta yayımlanan kararında, prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık'a kadar afetzedeler ile KDV Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde yüzde 1 KDV uygulanması öngörülmüştü.