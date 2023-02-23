Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zafer Demircan, tekrar Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin atandı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete
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