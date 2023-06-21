Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber-AA 21.06.2023 07:55

Piyasaların gözü yarın açıklanacak "faiz" kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Yarın açıklanacak karar öncesi, piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Piyasaların gözü yarın açıklanacak "faiz" kararında

Küresel piyasalarda merkez bankaları kararlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faiz kararını yarın açıklayacak.

Ekonomistlerin faizde 19,25 tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Yıl sonu beklentisi yüzde 25 oldu

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

Yeni başkanın ilk toplantısı

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.

{ilgili-haber-}

"Endeksin 5 bin 300 ile 5 bin 700 puan bandında hareketi bekleniyor"

Sermaye Piyasaları Uzmanı Arda Coşar, Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının açıklanana kadar endekste seviyenin 5300 ile 5700 arasında olmasını beklediklerini belirterek, "PPK toplantısından sonra piyasa beklentilerine paralel bir karar çıkarsa ilk durak 5700 sonra 6000'e doğru hareket bekliyorum" dedi.

Altında Fed baskısı sürer mi?

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutma kararıyla baskılanan ons altın fiyatı da yatay görünümde; 1954 dolar civarında işlem görüyor.

Arda Coşar altın tahminini de şu sözlerle paylaştı:

"Altını şu an baskılayan ana etmen Fed tekrardan faiz artışı yapabilir ama 1950 dolardan aşağılarını beklemem. Konsolide olduktan sonra altının 2 bin doların yukarısına doğru çıkmasını bekliyorum."

Altın ne kadar olmalı?

Yurt içinde gram altın ise 1483 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar, gram altında kısa vade için 1500 lirayı direnç, 1300 lirayı ise destek konumunda gösteriyor. 

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli bahçıvan alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
İzmir'de 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç ele geçirildi
08:11
Alman Bild yapay zekaya geçiyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılabilir
07:37
Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 16'ya yükseldi
07:14
Samsun'da sağanak sonrası taşkın oluştu
07:47
Okyanusta geri sayım: 28 saatlik oksijen kaldı, vurma sesi duyuldu
07:09
AFP: Türkiye, savunma sanayii ihracatındaki iddiasını ortaya koydu
Fransa'da göçmen protestosuna polis müdahalesi
Fransa'da göçmen protestosuna polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Sahte yağ aracın motorunu parçaladı
Sahte yağ aracın motorunu parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ