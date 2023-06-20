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Ekonomi
AA 20.06.2023 15:02

THY, sekizinci kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax tarafından sekizinci kez "Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödülüne layık görüldü.

THY, sekizinci kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince gerçekleştirilen 2022-2023 Skytrax ödülleri anketinde, 100'den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 20 milyon 230 bin cevap değerlendirildi ve kazananlar 325 hava yolu arasından belirlendi.

Anket sonuçları, Paris Air and Space Museum'da düzenlenen etkinlikle açıklandı. THY "Avrupa'nın en iyi hava yolu" seçilirken "Dünyanın en iyi business sınıfı ikram servisi", "Dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikram servisi", "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ve "Avrupa'nın en iyi ekonomi servis koltuğu" ödüllerine de layık görüldü.

"Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sekizinci kez aynı ödülü almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu ödül, bayrak taşıyıcı markamızın sektördeki liderlik pozisyonunun güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Türk Hava Yolları ailesi olarak, Skytrax tarafından düzenlenen oylamada Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Hizmet anlayışımızı her alanda geliştirmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Muhteşem bir başarı"

Skytrax Üst Yöneticisi Edward Plaisted ise "THY için ödüller konusunda harika bir yıl oldu ve sekizinci kez Avrupa'nın en iyi hava yolu olarak birincilik ödülünü almak muhteşem bir başarı. En iyi business sınıfı ikram ve en iyi ekonomi sınıfı ikram ödülleri, THY'nin müşteriler arasında neden bu kadar popüler olduğunun altını çiziyor. Hava yolu ve ikram ortağı Turkish DO&CO, bu başarıdan büyük gurur duymalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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