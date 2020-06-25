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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
[Fotoğraf: AA]
Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka daha önceki 5 toplantıda faiz indirimine gitti.
Merkez Bankası yılın 6. Para Politikası toplantısını bugün gerçekleştirecek. Banka 2019 Temmuz ayından bu yana faizde indirime gidiyor.
Para Politikası Kurulu, Mayıs ayında politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,25’e çekmişti.
Uzmanlar, Merkez Bankası'nın 25 ila 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğini belirtiyor.
Etiketler: faiz kararı Merkez Bankası ppkSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:07
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