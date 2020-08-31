Eylül ayında ekonomi gündemi oldukça yoğun geçecek. Bugünden itibaren büyüme ve enflasyon oranları gibi çok sayıda veri belli olacak. Bakanlıkların 2021 yılı bütçe mesaisi hız kazanacak. Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğindeki Yeni Ekonomi Programı'nın da gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Bugün gözler bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyümüştü.

İhracat ve enflasyon

Yeni haftada ağustos enflasyonu da belli olacak. 3 Eylül'de ağustos ayı tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksi açıklanacak. Bu aya ilişkin dış ticaret istatistiklerinin ise 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor. İhracat temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,5 artmış 15 milyar 12 milyon dolar olmuştu.