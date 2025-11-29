Duman 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.11.2025 11:38

Petshoplarda yaban hayvanı satışı için ruhsat şartı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), petshoplarda yaban hayvanı satışı için DKMP müdürlüklerinden "yaban hayvanı satış ruhsatı" alınması gerektiğini açıkladı.

Petshoplarda yaban hayvanı satışı için ruhsat şartı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğünce, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna petshoplara yönelik bir uyarı yazısı gönderildi.

Uyarı yazısında, DKMP'ye bağlı müdürlüklerce petshoplara yapılan denetimlerde, yaban hayvanı satışı konusunda bazı eksiklikler tespit edildiği belirtildi. Yazıda, petshoplarda evcil hayvanlara ek olarak yaban hayvanı (sultan papağanı, cennet papağanı gibi) satışı yapılabilmesi için il tarım ve orman müdürlüklerinden Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında alınan "Ev ve Süs Hayvanı Satış Ruhsatı"nın yeterli olmadığına dikkat çekildi.

Yaban hayvanı satışı yapılabilmesi için DKMP müdürlüklerinden "yaban hayvanı satış ruhsatı" alınması gerektiği vurgulanan yazıda, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CITES)" ek listelerinde yer alan yaban hayvanlarının, Türkiye'ye getirilmesinde ihracat yapılan ülkenin düzenlediği CITES İhracat Belgesi'nin yeterli olmadığına işaret edildi.

Belge eksikliğinde idari işlem uygulanacak

Yazıda, aynı yaban hayvanının Türkiye'ye yasal olarak girebilmesi için CITES İthalat Belgesi düzenlemesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu yaban hayvanlarının petshoplardan satın alınarak ev ve iş yerlerinde hobi amaçlı bulundurulabilmesi için satın alan kişi tarafından ilgili DKMP il müdürlüklerine başvurularak, Av ve Yaban Hayvanı İle Ürün Bulundurma Belgesi alınması gerektiği aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 45. maddesinde, hobi amaçlı bulundurulamayacak yaban hayvanları tanımlanmış olup, 'saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç' ifadesi yer aldığından, bu kapsamdaki yaban hayvanlarının satışının da yapılmaması gerekmektedir. Yapılan denetimlerde belge eksikliği tespit edilmesi durumunda hayvanlara el konulmakta ve idari işlem yapılmaktadır."

ETİKETLER
DKMP
Sıradaki Haber
Uygunsuz sanayi ürünlerine 278 milyon lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
11:45
KVKK, bugüne kadar yaklaşık 55 bin başvuruyu sonuçlandırdı
11:32
Milli silah sistemlerinin yetenekleri artıyor, seri üretimi hızlanıyor
11:33
Aralık ayında hava nasıl olacak?
11:20
İzmir'de ağustosta başlayan su kesintileri aralıkta da devam edecek
11:31
Uygunsuz sanayi ürünlerine 278 milyon lira ceza kesildi
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ