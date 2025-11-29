Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 29.11.2025 09:27

Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Ambarlı Gümrük Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen kaçak sigaralarının piyasa değerinin 94 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, transit rejimi hükümleri çerçevesinde işlem gören bir tır riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yalıtım malzemelerinin arasına gizlenmiş koliler tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada, yabancı bandrollü toplam 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 94 milyon lira olduğu belirlendi.

Sıfır tolerans vurgusu

Ele geçirilen kaçak sigaralar ekipler tarafından imha edilirken, Bakanlık açıklamasında, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Kaçak sigara ticaretinin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle yürütülen mücadele, sıfır tolerans yaklaşımıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Kaçakçılık Mersin Sigara
Sıradaki Haber
Asgari ücret masası kuruluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen, Gazze’ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi
10:27
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi
10:25
Trump, eski Başkan Biden'ın "otomatik imzayla" onayladığı kararnameleri iptal etti
10:31
Türkiye 14. kez Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine seçildi
10:17
32 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı
10:08
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ