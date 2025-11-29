Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, transit rejimi hükümleri çerçevesinde işlem gören bir tır riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yalıtım malzemelerinin arasına gizlenmiş koliler tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada, yabancı bandrollü toplam 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 94 milyon lira olduğu belirlendi.

Sıfır tolerans vurgusu

Ele geçirilen kaçak sigaralar ekipler tarafından imha edilirken, Bakanlık açıklamasında, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Kaçak sigara ticaretinin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle yürütülen mücadele, sıfır tolerans yaklaşımıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma sürüyor.