Haber Giriş: Kaynak: AA
Pekcan: Temmuz ayında ihracat yüzde 11,5 arttı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu" dedi.
Pekcan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık.
Hazirandan sonra temmuz ihracat rakamları da Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 10:59
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