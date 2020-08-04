Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye İmalat Sanayii Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin temmuz ayına ilişkin verilerine dikkat çekti.

Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye

Bakan Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" ifadelerine yer verdi.