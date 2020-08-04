Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.

Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,81 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,94, imalatta yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,69, su temininde yüzde 12,06 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,11, imalatta yüzde 0,99, su temininde yüzde 3,74 artış görülürken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 8,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,38, sermaye malında yüzde 13,50, enerjide yüzde 0,65 artış kayıtlara geçti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,15, enerjide yüzde 3,62, sermaye malında yüzde 1,22 artış olurken, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,21 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 28,90 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 19,89 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 29,10, diğer mamul eşyalar yüzde 23,54, tütün ürünleri yüzde 23,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 2,19 ile tütün ürünleri, yüzde 0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,44 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşın, ham petrol ve doğal gaz yüzde 39,72, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,71, metal cevherleri yüzde 5,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

Fiyat değişimleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Temmuzda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,44 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,38 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuz ayında en fazla azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 1,28 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,23 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,93 ile konut olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,17 ile sağlık izledi. Bu dönemde gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,73, eğitimde yüzde 12,60, konutta yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 5,81 ile haberleşme, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası, yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 111'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Aylık bazda en yüksek artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 0,89 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova"da oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,85 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve "Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,52 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,37 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 12,78 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,48 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde hesaplandı.