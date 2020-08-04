Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reel sektörün temmuzda hız kazandığını belirten Varank, "Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi." dedi.

Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştıklarını ifade eden Varank, üretim cephesinde beklentilerin olumlu olduğunu belirtti.