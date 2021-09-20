Geleneksel kağıt ve madeni paraların aksine fiziki bir varlığı bulunmayan bu yeni birimler, dünya merkez bankalarının da radarında.

Piyasadaki herhangi bir denetime tabi olmayan kripto paraların aksine, devletlerin çıkaracağı dijital paraların yasal bir alt yapısı olacak.

Çin, ülkenin bazı bölgelerinde dijital para kullanmaya başladı bile. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü Haluk Zülfikar, "Dijital parada dünya uzlaştı şimdi merkez bankaları otorite olarak denetimini yapan, onların miktarlarını belirleyen, mevzuatlarını tasarlayan dizayn eden kurumlar olarak o merkeziyetçi yapı olarak ortada olacak" diyor.

Dijital Türk lirası için ilk adım

Türkiye'den de dijital Türk Lirası için ilk adım geldi. Merkez Bankası, ASELSAN; HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ortaklaşa "Dijital Türk Lirası platformunu" kurdu.

Zülfikar atılan yeni adımla ilgili olarak "Merkez Bankası’nın yeni uygulaması test aşamasında oradaki mesele şu diyor ki biz Türkiye'de de Türk lirasının dijital versiyonuna geçiyoruz, yine Merkez Bankası bütün paranın fonksiyonları oraya ait merkeziyetçi bir yapı merkez bankasının kontrolünde oluşturulacak" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sistem güvenli mi?

Söz konusu dijitalleşme ve para olunca hiç kuşkusuz akıllara 'güvenlik' konusu geliyor. Peki sistem, siber saldırılara, arızalara veya kesintilere karşı nasıl korunacak?

Haul Zülfikar, sistemin yeni teknolojilerle korunması için tüm adımların atılacağını ifade ediyor.

Nerede saklanacak?

Dijital paranın nerede saklanacağı konusu da önemli.

Muğla Sıtkı Koçman Siyasal Bilgiler Fakülyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Atilla, sanal bankaların bu kapsamda daha fazla hayatın içinde yer alabileceğini ifade ederek "Buradaki soru şu Merkez Bankası direkt bireylere mi verecek yoksa bir bankacılık sistemi içerisinde mi saklayacak. Yine bir aracı kurum vasıtasıyla bu dijital paraların uygulamaya konulması daha mümkün gibi görünüyor" dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Devletler art arda adımlar atıyor. Teknolojik dönüşümle birlikte dijital para yolculuğu da ivme kazanıyor.

Akıllardaki soru ise dünyayı kağıt ve madeni paranın olmadığı, tamamen dijital paranın hüküm sürdüğü bir geleceğin bekleyip beklemediği.

Haber: Bahar Güven

Kamera: Muratcan Reyhan-Hakan Demir

Kurgu: Buse Çelik