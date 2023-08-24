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Ekonomi
AA 24.08.2023 15:46

Pancar üreticilerine ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine yönelik 729 milyon 714 bin lirayı bulan sulama avans ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Pancar üreticilerine ödemeler bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar üreticilerine yapılacak ödemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, "729 milyon 714 bin liralık sulama avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

 

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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