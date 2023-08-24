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Ekonomi
AA, TRT Haber 24.08.2023 14:20

Faiz kararının ardından dolar ve euro sert düştü

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 7'ye yaklaştı. Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi.

Faiz kararının ardından dolar ve euro sert düştü
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplandı.

Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kararın ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki yükseliş, banka hisseleri öncülüğünde yüzde 4'e yaklaştı. Endeks, 7.870 puan seviyesinde güçlenen kar satışlarıyla 7.536 puana kadar inmesinin ardından 7.650-7.750 bandında dengelendi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), faiz kararı sonrası yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 394 baz puana indi.

Faiz kararının ardından dolar ve euro sert düştü

Dolarda düşüş yüzde 7'ye yaklaştı

Dolar/TL'deki düşüş yüzde 7'ye yaklaştı, parite, 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 25,2800'i test etti

Euro/TL'deki düşüş de yüzde 6'ya yaklaştı, parite, 27,3816'yı test etti.

Altının gram fiyatı da yüzde 6 düşüşle 1.556 liraya kadar indi.

Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" paylaşımını yaptı.


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