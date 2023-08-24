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Ekonomi
AA 24.08.2023 12:27

Irak, Türkmenistan'dan doğal gaz ithal edecek

Irak, doğal gaz ithalatı için Türkmenistan ile prensipte anlaşmaya vardı.

Irak, Türkmenistan'dan doğal gaz ithal edecek
[Fotograf: Reuters]

Irak Petrol Bakanı Gaz İşlerinden Sorumlu Yardımcısı İzzet Sabır tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Sabır, açıklamasında Iraklı üst düzey bir heyetin Türkmenistan'da görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisini vererek "Irak hükümeti, dost ülke Türkmenistan ile doğal gaz alanında işbirliğini geliştirmeye önem veriyor. Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için Türkmenistan'dan gaz ithalatı konusunda prensipte anlaşma yapıldı." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın gelecek süreçte ortak mutabakat zaptı ile duyurulacağını kaydeden Sabır, iki ülke arasındaki mutabakat zaptının da yıl bitmeden imzalanacağını belirtti.

Irak haber ajansı INA'ya göre, Irak 2022 yılında 9 milyar metreküpten fazla gazı İran'dan ithal etti.

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