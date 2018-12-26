İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye elamanın yetiştirilmesine yönelik hazırlanan ve MARKA tarafından desteklenen Yeni Ufuk: Otomotivde İmalat Sanayi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin iş birliğine güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Projenin paydaşlarına teşekkürlerini ileten Nayir, kalkınmanın vazgeçilmezi olan üretim için sanayinin ihtiyaç duyacağı kalifiye elemanların böyle projeler sayesinde yetişeceğini kaydetti.

Nayir, şanayi alanında güçlü olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her husus birbirine bağlı olarak, zincirin halkaları olarak gelişme gösterecektir. Elemanlar sanayimizi destekleyecek, sanayi üretimi artıracak, üretim kalkınma hedeflerimizde bize yardımcı olacaktır. Bu zor coğrafyada güçlü olmanın yolları buralardan geçiyor. Eğer biz sanayimizde güçlüysek, bu zor coğrafyada ayakta kalabiliriz. Bunu sağlayabilmemiz için eğitime de sanayiye de büyük görev düşüyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da sektör temsilcilerinin ihtiyaç hissettikleri ana eleman yetiştirme noktasında kendilerinden yoğun bir şekilde talepte bulunduklarını belirtti.

Mesleki ve teknik liselerde, kentteki sektörlerin ihtiyaç duydukları bölüm, alan ve dallarda eğitimler verildiğini dile getiren Durmuş, öğrencilerin bu okulları tercih etmelerindeki ana etmenin mezun olduktan sonra iş bulma garantisi olduğunu iletti.

Otomotiv firmalarının da destekte bulunacağı proje ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli imalat ve bant işçiliği alanında ana eleman yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA