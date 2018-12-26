2019 yılında uygulanacak asgari ücret, 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin belli olmasının ardından işsizlik maaşları da netleşti.

Yüzde 26 artış

İşsizlik maaşlarında yüzde 26 artış olacak.

Asgari ücretle çalışırken işsiz kalanların maaşı 805 liradan bin 15 liraya yükselecek. Böylece en düşük işsizlik maaşı 210 lira artacak. En yüksek işsizlik maaşı ise, bin 611 liradan 2 bin 30 liraya çıkacak.

Başvuru şartları

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması da gerekli şartlar arasında.

Hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilen işçiler, işsizlik maaşı alabiliyor.

Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi de işsizlik maaşı alma hakkı doğuruyor.

2019 yılında işsizlik maaşında devlet desteği de devam edecek.

500'den az işçi çalıştıran işletmelere her işçi için 150 lira, 500 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmelere ise 100 lira destek ödemesi yapılacak.

Kaynak: TRT Haber