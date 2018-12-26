Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'na katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA