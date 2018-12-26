Ekonomi
Bakan Pekcan: Elektronik çek ve bono sistemini uygulamaya alacağız
26 Aralık 2018 Çarşamba 12:15 - Son Güncelleme 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:24
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'na katıldı.
Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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