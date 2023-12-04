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Ekonomi
AA 04.12.2023 09:49

Otomotiv satışlarında rekor seviye

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

Otomotiv satışlarında rekor seviye
[Fotograf: AA]

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