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Ekonomi
AA 04.12.2023 09:32

Endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya önceki kapanışının hemen üzerinde 8.900,00 puandan başladı.

Endeks kontratı haftaya yatay başladı
[Fotograf: AA]

qAralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,04 üzerinde 8.900,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 8.896,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.902,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisinin güçlü şekilde hissedilmeye devam edildiğini aktaran analistler, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası, ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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