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Ekonomi
AA 04.12.2023 00:41

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek.

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Buna göre adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

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