Açık 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 04.12.2023 06:58

Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri mercek altında

Sosyal medya fenomenleriyle ilgili soruşturmalar devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti. Hazırlıkları yapılan torba yasa teklifi ile sosyal medyada faaliyet gösterenlerin gelirlerinin araştırılması, kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri mercek altında

Son dönemde sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar gündemde.

Bazı isimler tutuklanırken, kara para soruşturmalarının kapsamı da genişletildi. Süreç devam ederken fenomenlerle ilgili yeni düzenleme için de harekete geçildi.

Düzenleme torba yasa içinde yer alacak. Sosyal medyada faaliyet gösteren fenomenlerin gelirleri mercek altında olacak. Bu kişilerin kazançlarının kaynağı araştırılacak. Gelirlerinin tam olarak vergilendirilmesi sağlanacak.

Sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirilecek

Düzenlemeyle sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar da getirilecek.

Kurallara uyulmaması durumunda bu platformlara bant daraltma ile yayın ve reklam yasağının getirilmesi söz konusu olacak. Lisans iptaline kadar varacak yaptırımlar uygulanabilecek.

Torba yasa hazırlığı sürerken Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisini komisyona çağırdı.

TikTok temsilcisi, tartışılan uygulamalarla ilgili açıklamada bulunacak, milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

ETİKETLER
TBMM TikTok
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:49
3 ile 'sarı' uyarı: Sağanak yağışa dikkat
06:41
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
06:13
"Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük" ödül töreni İstanbul'da yapıldı
05:39
Katar: İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor
05:06
Güney Afrika'daki Filistin'le dayanışma konferansına Türk delegasyonu da katılıyor
05:26
Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı daha İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi
FOTO FOKUS
Biri havaya ateş etti, diğeri lastik yaktı: O anlar kamerada
Biri havaya ateş etti, diğeri lastik yaktı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ