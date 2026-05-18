Otomotiv ihracatı ilk 4 ayda 13,8 milyar dolar oldu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın ocak-nisan döneminde 300 bin 718 olarak gerçekleşti.

OSD, bu yılın ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 448 bin 428 olarak kaydedildi.

Otomobil üretimi ise yüzde 15 gerileyerek 250 bin 276 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 455 bin 526'yı buldu.

Ocak-nisan döneminde ticari araç grubunda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ağır ticari araç grubunda yüzde 20, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 17 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 70 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 4 ayında 300 bin 718 adetlik otomotiv ihracatı

Otomotiv ihracatı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 gerileyerek 300 bin 718 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 15 arttı. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 19 artarak 4 bin 66 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı, 2026 yılı ocak-nisan döneminde yüzde 18'lik pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 13,8 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 3 azalarak 3,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı ise yüzde 8, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 arttı.

Otomobilde yerli payı yüzde 35 oldu

Yılın ilk 4 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 382 bin 124 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 6 düşüşle 290 bin 870 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarı yüzde 6, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken, ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.