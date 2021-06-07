Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, geçen ay tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı çift haneli artışlar kaydetti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da çift haneli düşüş gösterdi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına yüksek oranlı artışlar görüldü.

Yılın 5 ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı geçen senenin ocak-mayıs dönemine kıyasla yüzde 37 artışla 12 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte ortalama aylık ihracat 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ihracatı ise 1,9 milyar dolar ile aylık ortalamanın altında kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yarı iletken çip sorunu nedeni ile ana sanayide bazı firmaların üretime ara vermesi, tam kapanma tedbirleri ve bayram tatili, mayıs ayı ihracatının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu." dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 105 arttı

Açıklamaya göre mayısta tedarik endüstrisi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105 artışla 925 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda en büyük ürün grubunu oluşturdu.

Binek otomobil ihracatı yüzde 44 artışla 682 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 33 gerileyerek 98 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 26 yükselişle 92,5 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satımda yüzde 146 artış görüldü. Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 169, Fransa'ya yüzde 113, ABD'ye yüzde 225, Rusya'ya yüzde 139, Birleşik Krallık'a yüzde 225, İspanya'ya yüzde 169 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 66, İtalya'ya yüzde 160, ABD'ye yüzde 537, Mısır'a yüzde 279, Polonya'ya yüzde 67, Birleşik Krallık'a yüzde 43 ihracat artışı kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 50, Fransa'ya yüzde 52, İtalya'ya yüzde 32, Belçika'ya yüzde 85, Slovenya'ya yüzde 92 ihracat düşüşü, ABD'ye ise yüzde 100 artış olduğu belirlendi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan İsrail'e dış satımda yüzde 347, Fransa'ya yüzde 224 artış, Almanya'ya yüzde 65 düşüş gerçekleşti.

Diğer ürün grupları arasında yer alan çekicilerin dış satımı ise geçen ay yüzde 44 artarak 52 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya’ya otomotiv ihracatında yüzde 75 artış

Otomotiv endüstrinin en büyük pazarı Almanya'ya mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 artışla 318 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 67 artışla 241 milyon dolarlık ürün gönderildi. Üçüncü büyük pazar İtalya'ya dış satım ise yüzde 92 artışla 133 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayında önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 43, İspanya'ya yüzde 51, Polonya'ya yüzde 113, ABD'ye yüzde 373, Rusya'ya yüzde 120, Mısır'a yüzde 134, İsrail'e yüzde 61 ihracat artışı yaşandı.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat mayısta yüzde 47 artış göstererek 1 milyar 239 milyon dolar oldu. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 66 pay aldı. Geçen ay Afrika ülkelerine yüzde 155, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 295, Bağımsız Devletler Topluluğu'na da yüzde 63 ihracat artışı görüldü.