Otomobil pazarında dönüşüm: Benzinli araçların liderliği tehlikede

Dünya genelinde değişen otomobil trendleri, Türkiye pazarına da yansıyor. Yurt içinde sıfır otomobil satışlarında uzun süredir hakim konumda bulunan benzinli araçların tahtı, elektrikli ve hibrit modellere karşı sallanıyor.

Pazarın güçlü lideri olan benzinli otomobiller zirvedeki yerini, tam elektrikli ve hibrit araçlara kaptırmak üzere. Bu yılın ocak-mart döneminde, satılan tam elektrikli ve hibrit otomobillerle benzinli otomobiller arasındaki fark hızla kapanmaya devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerden derlenen bilgilere göre, yılın ilk üç ayında 93 bin 478 adet tam elektrikli ve hibrit otomobil satılırken, benzinli otomobil satışları 111 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam tam elektrikli ve hibrit otomobil satışları yaklaşık yüzde 90 artış gösterirken, benzinli otomobil satışları ise yüzde 29 azaldı.

Satış rakamları 2024 yılının aynı döneminde elektrikli-hibrit otomobillerde 49 bin 687, benzinli de 156 bin 396 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu rakamlar 2023 yılının bahsedilen döneminde de sırasıyla 23 bin 544 ve 117 bin 650 olmuştu.

Satışlar yüzde 4,1 azaldı

Öte yandan Türkiye'de toplam otomobil satışları, 2025 ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,5 düşüşle 52 bin 491 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmaya karşın, elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürdü.

Bu dönemde elektrikli araç satışları önceki senenin aynı aralığına göre yüzde 79 artışla 29 bin 594 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1'den 13,2'ye yükseldi.