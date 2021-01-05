Geçen yıl, her ay önceki aya göre artış gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, aralık ayında ilk defa yüzde 1’e yakın düştü.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla artan izole seyahat etme ihtiyacı ve kamu bankalarının sunduğu düşük faizli krediler ile birlikte otomobile talep artmış, buna rağmen araç üretimlerinin yavaşlamasıyla arz azalmıştı.

Aralık ayında ise piyasadaki değişimin araç fiyatlarını artırması trendi yerini ilk defa düşüşe bıraktı.

En çok Volkswagen ilanı verildi

Aralık ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan-panelvan, arazi/ SUV-pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

Otomobil ilanlarında, marka-model sıralamasında son 5 ayın liderleri değişmedi ve Volkswagen Passat’ı, Renault Clio, Opel Astra, Renault Megane ile Ford Focus takip etti. En çok ilanı verilen arazi/ SUV- pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Verilere göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 24,8’i 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu, toplam ilanlar içinde en yüksek pay olarak belirlendi.