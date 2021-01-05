Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 artışla 402,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 13.751 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.598 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 5.590 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 8.109 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artarak 22.317 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,16 üzerinde 1,2270 seviyesinden işlem görüyor.
Etiketler: Borsa
Son Haberler
- 12:29
- 12:28
- 12:27
- 12:29
- 12:27
Sıradaki Haber
2020 yılında ihracat tarihi rekorla kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz