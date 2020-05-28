Orta gelir grubunun ev sahibi olmasını sağlamak için yeni paket yolda. Kredi talepleri düşük maliyette ve uzun vadeli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın TRT Haber’de açıkladığı paketin ayrıntıları netleşiyor.

Normalleşme sonrasında emekli ve çalışanlar için de adım atılıyor. Tatil ve seyahat giderlerinin ihtiyaca göre ve uygun şartlarda sağlanması öngörülüyor. Hedef turizm sektörünü desteklemek. Bu hamleye firmaların da kampanyalarıyla destek vermesi bekleniyor.

Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının yanı sıra yerli üretim yapan sektörlere de desteklenecek. Bunlar arasında mobilya, elektronik ve beyaz eşya ile bisiklet, motosiklet, ev tekstili ve çeyiz gibi sektörler var.

Destek paketinin detaylarını 3 kamu bankası yarın açıklayacak.