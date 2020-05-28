Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 20,4 artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.