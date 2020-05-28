Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik güven endeksi arttı
[Fotoğraf: AA]
Ekonomik güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 20,4 artarak 61,7'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 20,4 artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Etiketler: son dakika TÜİK Ekonomik güven endeksiSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:11
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