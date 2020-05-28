Dolar kaç lira? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar/TL… 28 Mayıs güncel döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Sterlin ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 28 Mayıs güncel dolar fiyatı…
Dün Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7760'tan işlem gördü.
Yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan uluslararası piyasada son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 6,6973'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 6,7282'den tamamladı.
Dolar/TL, düne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,7760'tan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 7,4265'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 8,3370'ten satıldı.
Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,1, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0960 seviyesinde dengelendi.
Analistler, yurt içinde ve yurt dışında bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımların takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in altında kapanışlar olması durumunda 6,70'in gündeme geleceğini kaydeden analistler, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
28 Mayıs güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,7820 6,7830
Avro 7,4770 7,4780
Sterlin 8,3050 8,3470
ANKARA
ABD Doları 6,7550 6,8050
Avro 7,4350 7,4950
Sterlin 8,2460 8,4450
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