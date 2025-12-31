Hafif Kar Yağışlı 1.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.12.2025 09:59

Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 22 geçici, 4 daimi olmak üzere 26 işçi alacak.

Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere motor imalat bakım ve onarım pozisyonunda 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi görevinde 6, kaynakçı pozisyonunda 3, motorlu taşıtlar lastik tamircisi görevinde 3 olmak üzere 22 geçici işçi alımı yapılacak.

Ayrıca, OGM taşra teşkilatında motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda 1 olmak üzere 4 daimi işçi istihdam edilecek.

Açık iş ilanları bugünden itibaren 5 Ocak 2026'ya kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.

