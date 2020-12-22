Türkiye, mobil telefon alanında iki iddialı yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor.

Çinli mobil telefon üreticisi Oppo, yeni yılın ilk aylarında üretime başlamayı hedefliyor.

50 milyon dolarlık yatırım

Üretimin tamamı İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste gerçekleşecek, montaj yapılmayacak. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor.

Tesis için yatırım teşvik belgesinin alındı ve gerekli kuruluş işlemleri tamamlandı.

Oppo Türkiye'de üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere ihraç edecek.

Samsung da üretime hazırlanıyor

Türkiye'de üretime hazırlanan bir diğer üretici ise Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung. Samsung ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak. Üretim, montaj ağırlıklı olacak.

