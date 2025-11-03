Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.11.2025 06:42

OPEC+ üyesi 8 ülke petrol üretimini artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, aralıkta petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC+ üyesi 8 ülke petrol üretimini artıracak

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerini" dikkate alan ülkeler, aralıkta petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC+ grubu üyesi 8 ülke ayrıca, mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaştı.

Söz konusu ülkeler, 5 Ekim'de gerçekleştirdikleri son toplantıda üretimi kasım ayı için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı.

Grubun bir sonraki toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.

Üretim kesintileri

OPEC+ grubunun üretim kesintileri martta günlük 5,85 milyon varil seviyesine ulaşmıştı. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ile Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek kesintiden oluşuyor.

Söz konusu ülkeler, bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik kısmını eylül sonuna kadar geri almış, ekimde ise günlük 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak geri çekilmesine başlamıştı.
 

Petrol OPEC
