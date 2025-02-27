Online bireysel kurslar ve ürün tanıtım hizmetlerinde KDV istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7491 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi faaliyetler gelir vergisinden istisna edilmişti.

Yayımlanan düzenlemeyle Gelir Vergisi Kanunu'ndaki bu faaliyetler kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik açıklamalar tebliğe eklendi.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağı

Bu arada, KDV Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan hükme göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağı, ilgili yıl içinde mükelleflerin vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi gibi borçlarına mahsubunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebiliyor.

Bakanlık, yıllar içerisinde indirimli orana tabi teslimlere ilişkin yılı içinde mükelleflere mahsuben iade edilemeyen verginin nakden iadesine yönelik yetkisini bazı sektörler itibarıyla kullandı.

Tebliğle, Bakanlık, söz konusu yetkisini sektör, mal ve hizmet grupları ve dönem ayrımı yapmaksızın kullanmaktan vazgeçti. Böylece mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ilişkin iade uygulaması, KDV Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde ise nakden veya mahsuben iade şeklinde devam edecek.