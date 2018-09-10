Olumsuz hava balık fiyatlarını yükseltti

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, bölgede devam eden olumsuz hava koşullarının denizde avcılık yapılmasına imkan tanımadığını söyledi.

Avlanan balık miktarındaki düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını belirten Aydemir, vatandaşın bir süre daha pahalı balık yemek durumunda kalabileceğini ifade etti.

Aydemir, tezgahlarda çok az miktarda balık bulunduğunu kaydederek, havaların en kısa sürede normale dönmesi ve fiyatların tekrar düşmesini umut ettiklerini dile getirdi.

Balıkçılar denize açılamadı, fiyatlar yükseldi

Tezgahta geçen hafta tanesi 5 liradan satılan palamudun fiyatının 10 liraya yükseldiğini aktaran Aydemir, "Bunun yanında istavritin kilogram fiyatı 15, mezgitin 20, barbunyanın 25 ve sarganın 20 liraya yükseldi." dedi.

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise, sezonun genel anlamda güzel başladığını anımsatarak, "Özellikle palamut geçen sezona göre çok iyi ancak balıkçılar denize açılamadığı için fiyatlar da otomatik olarak yükseldi. Bu haftanın yağmurlu geçmesi bekleniyor. Beklentimiz önümüzdeki hafta içinde fiyatların yeniden düşmesi yönünde" diye konuştu.

Kaynak: AA