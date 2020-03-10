Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programında konuştu.

Varank, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak. İlk defa devreye aldığımız çift taraflı denetim mekanizması sayesinde tüketici güvenini artırmayı hem de süreçleri profesyonel bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesinin 2 yıl içinde yapılacağını belirten Varank, "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız. Vatandaşımız akaryakıt aldığı pompanın doğru ölçtüğünden emin olabilecek. Hububat tartan çiftçimiz doğru ölçülüp ölçülmediğinden kuşku duymayacak. Tüketici korunacak haksız rekabet engellenecek vatandaş memnuniyeti artacak." ifadelerini kullandı.