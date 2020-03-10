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Air France - KLM uçuşlarına koronavirüs darbesi
[Fotoğraf: Reuters]
Air France - KLM Havayolu, koronavirüs krizinin ardından şubay ayı yolcu sayısında geçen seneye oranla ciddi bir düşüş olduğunu, ancak sayının önümüzdeki aylarda daha da düşeceğini söyledi.
Koronavirüs krizinin etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan biri havayolu taşımacılığı oldu.
Air France - KLM yetkilileri, geçtiğimiz ay 7 milyondan az yolcu taşıdığını, bir önceki yıla göre ciddi bir düşüş olduğunu, ancak koronavirüsün etkisinin önümüzdeki aylarda daha fazla görüneceğini söyledi.
"Şubat 2020 trafik rakamları, esas olarak Çin'e yapılan ve Çin'den gelen tüm uçuşların askıya alınmasını ve Asya'daki ilk etkisini yansıtıyor. Dünyanın diğer bölgelerinde genişlemesinin etkileri önümüzdeki aylarda belli olacak"
Etiketler: air france klm koronavirüs yolcu sayısıSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:45
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