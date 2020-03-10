Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve karşılıklı açıklamalar, Rusya ile Suudi Arabistan arasında "petrol savaşı" olarak nitelendirilebilecek gelişmelerin gündeme gelebileceği beklentilerini artırırken, petrol fiyatlarının da tarihinin en hızlı düşüşlerden birini kaydetmesine neden oldu.

Dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmesinin ardından, panik fiyatlamasının durması ve gelen tepki alımlarıyla toparlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 37 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pay piyasaları da dün petrol fiyatlarının neden olduğu şok ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Çin dışında Avrupa ve ABD'de yayılmasının negatif etkisiyle enerji hisseleri öncülüğünde hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

Trump'ın açıklamaları

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 7,79, S&P 500 endeksi yüzde 7,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 7,29 değer kaybederken, bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar dikkati çekti.

Trump, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve bugün bu konuda görüşme yapacaklarını duyurdu.

Açıklamanın ardından vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları bugün yüzde 3'ün üzerinde yükselişle işlem görüyor.

İtalya'daki sınırlamalar

Avrupa tarafında, İtalya'nın, Covid-19 salgınına karşı daha önce bölgesel olarak alınan önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacağını duyurması ve ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması gündemin en önemli başlığı oldu.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde yüzde 16’yı aşan kayıpların yaşandığı Avrupa borsalarında, endeksler de ortalama yüzde 8 düşüş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 7,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve repo yoluyla likidite desteğinin etkisiyle yükselişini dün de sürdürdü. Parite, dün 1,1496 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

Çin’de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıksa da yeni vaka ve ölüm sayısındaki artış hızı düşmeye devam etti. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Çin'de son 24 saatte sadece 19 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 5,2 artması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da durum

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel güçlü satışların etkili olduğu Borsa İstanbul'da, yüzde 5,54 gerileyen BIST 100 endeksi, günü 103.524,02 puandan tamamladı. Dün 6,10-6,20 bandında dalgalanması sonrası 6,1448'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini belirterek, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nin büyüme verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500'ün destek, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, Aralık 2019 dönemi iş gücü istatistikleri

13.00 Euro Bölgesi, 2019 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla