Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada (DSİ), Sinop'ta son 17 yılda Saraydüzü, Dodurga, Karaca, Kurusaray ve Erfelek barajlarının tamamlanarak işletmeye alındığı bildirildi.

2 barajın daha yapım çalışmalarına devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri ile Sinop’un mümbit toprakları su ile buluşturuldu. Tamamlanan 6 sulama tesisi ile 6 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Sinop ilimizdeki toprakları daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 47 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Taşkın riskini azaltmak için 31 adet taşkın koruma tesisi faaliyete alınmış, 5 yeni taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."