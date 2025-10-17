Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.10.2025 11:10

Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin lira, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 55 bin lira olarak tespit edildi.

Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 50 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 55 bin liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 65 bin lira olacak.

2026 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları) - 50.000

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) - 65.000

Ortaöğretim Okulları Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) - 50.000

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar - 55.000

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul Bütçe
Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz dalışta dünya rekorunu geliştirdi
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
