Öğrencilere ulaşım desteğinden 58 bini aşkın öğrenci faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ulaşım desteği ile ailesinden farklı ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirterek, söz konusu yardımın bu eğitim-öğretim yılında da süreceğini duyurdu.

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz" diyen Bakan Göktaş, Aralık ayında hayata geçirilen destek programı hakkında şunları söyledi:

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteği'miz bu eğitim-öğretim döneminde de sürecek. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 TL olurken, şu ana kadar 10 milyon TL'lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı."

[Grafik: Hafize Yurt Ateş] [Grafik: Hafize Yurt Ateş]

Başvurular SYDV'lere yapılabilecek

Ulaşım desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini hatırlattı.