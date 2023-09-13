Birleşik Krallık ekonomisi temmuzda yüzde 0,5 daraldı

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, ülkede GSYH temmuz ayında grevler ve yağışlı hava şartları nedeniyle yüzde 0,5 azaldı.

Ekonomistlerin beklentisi, ülke ekonomisinin temmuzda yüzde 0,2 daralması yönündeydi.

ONS açıklamasına göre, temmuzda hizmet sektörü yüzde 0,5, imalat sektörü 0,7 ve inşaat sektörü yüzde 0,5 daraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, "Temmuz ayında sağlık çalışanları ve öğretmenler tarafından yapılan grevler hizmet sektörünü etkiledi. Ayrıca, temmuzun yağışlı olması nedeniyle inşaat sektörü için de zayıf bir aydı." ifadelerini kullandı.