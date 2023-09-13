Deprem bölgesi için eşya ithalatında esneklik uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın mevcut gümrük kıymetine bağlı kalmadan ithal edilmesine imkan tanıyan düzenlemenin uygulama süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Depremlerin ardından yapılan düzenlemeyle, afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan eşya için mevcut gümrük kıymetine bağlı kalmadan ithalat izni verilmesine imkan tanınmıştı.

Tebliğ değişikliğiyle, bu kapsamda İthalat Genel Müdürlüğüne tanınan ve 15 Eylül'de dolacak olan izin verme yetkisinin süresi 31 Aralık 2023'e uzatıldı.