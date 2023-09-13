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Ekonomi
AA 13.09.2023 09:31

Brent petrolün varil fiyatı 92,22 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,22 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 92,22 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 92,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 92,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel arz endişelerinin etkisiyle yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Fiyat artışında, dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'da kesintilerin eylülde de devam etmesi ve üretici bazı ülkelerde petrol üretiminde yaşanan olumsuzluklar etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'daki fırtına nedeniyle ülkenin doğusundaki petrol ihracat terminallerinden 4'ü kapatıldı. Kazakistan ise bakım nedeniyle günlük petrol üretimini azalttığını duyurdu.

OPEC, dün yayımlanan aylık raporunda, yıl sonuna kadar dünyada petrol talebinin yüksek ve üretimin düşük seyredeceğini belirtti. Küresel piyasada arzın giderek azalacağı endişesini destekleyici bir diğer veri ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) geldi. EIA, dünkü raporunda, küresel petrol stoklarında yılın ikinci yarısında yaklaşık 500 bin varil azalış beklendiğini, bunun da dördüncü çeyrekte Brent petrol fiyatının varil başına ortalama 93 dolar seviyesine çıkmasına neden olacağına işaret etti.

Piyasalar, bugün Uluslararası Enerji Ajansının üretim ve talebe yönelik beklentilerin paylaşılacağı aylık raporunu bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,46 ile 92,53 dolar aralığının direnç, 92,12 ile 92,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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