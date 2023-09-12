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Ekonomi
TRT Haber 12.09.2023 19:06

Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından ikinci el daireleri fahiş fiyattan ilana koyanlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor!

Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.

Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

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Konut Ticaret Bakanlığı
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